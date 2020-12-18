Из-за нехватки мест в Демидовской больнице Нижнего Тагила пациентов размещают в коридоре. Оперштаб назвал ситуацию допустимой

Пациенты гнойной хирургии Демидовской больницы Нижнего Тагила пожаловались на размещение их коек в коридоре. В оперштабе посчитали ситуацию допустимой.

Фотографии из медучреждения опубликовали в сообществе «Тагил за перемены» во «ВКонтакте». Один из подписчиков пожаловался на размещение в коридорах пациентов пожилого возраста. В пресс-службе Демидовской больницы сообщили, что пациентов пришлось разместить на резервных койках из-за большого количества больных, поступающих в экстренном порядке.

После ситуацию прокомментировали в региональном оперштабе, назвав размещение пациентов в коридоре исключительным случаем. Там также отметили, что на качество медицинских услуг это не влияет.