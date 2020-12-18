Общество

Из-за нехватки мест в Демидовской больнице Нижнего Тагила пациентов размещают в коридоре. Оперштаб назвал ситуацию допустимой

18.12.2020 22:58
Из-за нехватки мест в Демидовской больнице Нижнего Тагила пациентов размещают в коридоре. Оперштаб назвал ситуацию допустимой

Пациенты гнойной хирургии Демидовской больницы Нижнего Тагила пожаловались на размещение их коек в коридоре. В оперштабе посчитали ситуацию допустимой.

Фотографии из медучреждения опубликовали в сообществе «Тагил за перемены» во «ВКонтакте». Один из подписчиков пожаловался на размещение в коридорах пациентов пожилого возраста. В пресс-службе Демидовской больницы сообщили, что пациентов пришлось разместить на резервных койках из-за большого количества больных, поступающих в экстренном порядке. 

После ситуацию прокомментировали в региональном оперштабе, назвав размещение пациентов в коридоре исключительным случаем. Там также отметили, что на качество медицинских услуг это не влияет.

«В медучреждении всегда имеется резервный коечный фонд. Размещение пациентов на койках в коридоре стационара никак не сказывается на качестве оказания медицинской помощи, они находятся под круглосуточным медицинским наблюдением», — рассказали в оперштабе агентству URA.ru.

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