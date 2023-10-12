Исправцентру на Гальянке быть. Мэрия Нижнего Тагила одобрила изменения в генплан города и разрешила ГУФСИН разместить режимный объект по соседству со школой

Городская дума Нижнего Тагила одобрила изменения в генплан города и фактически одобрила изменение статуса земельного участка на ГГМ для размещения исправительного центра ГУФСИН. Такое решение накануне приняли депутаты гордумы. За внесение поправок проголосовали 24 из 25 депутатов. Против выступила только Ирина Пудовкина.

Напомним, об обустройстве ИЦ на базе бывшего общежития Нижнетагильского техникума жилищно-коммунального и городского хозяйства на Черноисточинском шоссе, 58, в 20 метрах от территории школы № 90, общественности стало известно летом 2022 года. Это вызвало недовольство местных жителей и администрации Нижнего Тагила. В мэрии отметили, что вопрос строительства с ними никто не согласовывал, а глава города Владислав Пинаев в эфире местного телевидения заявил о недопустимости соседства ИЦ и школы.

В конце августа представители ГУФСИН изменили решение и начали поиск другой площадки в черте города, при этом от размещения ИЦ на Гальянке планировалось отказаться. В октябре 2022 года журналисты АН «Между строк» выяснили, что мэрии и ГУФСИН не удалось договориться о новом месте. В пресс-службе ГУФСИН региона заявили, что предложенные администрацией варианты не подходят для создания ИЦ, поэтому было решено вернуться к первоначальному плану и обустраивать центр на ГГМ.

В конце 2022 года появление исправцентра в Нижнем Тагиле рядом со школой № 90 подтвердил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Глава региона подчеркнул важность ресоциализации осуждённых и заверил общественность в отсутствии опасности такого соседства. 9 декабря ещё не открывшийся ИЦ для осуждённых на Гальянке в ходе оперативного совещания в правительстве региона предложили сделать женским и решили обратиться во ФСИН РФ с этой инициативой. На момент публикации информацию о перепрофилировании мужского исправцентра в женский в пресс-службе ГУФСИН региона журналистам АН «Между строк» официально не подтвердили.

До последнего мэрия Нижнего Тагила во главе с Владиславом Пинаевым выступала резко против создания исправцентра, однако сразу после переизбрания действующего градоначальника Владислава Пинаева на второй срок решение о внесении изменений в генплан было принято в считаные минуты. На заседании городской думы 11 октября мэрия внесла пакет поправок в генплан, и только после уточняющих вопросов депутата Ирины Пудовкиной выяснилось, что поправки касаются размещения исправцентра.

«У нас правообладатели объекта и земельного участка имеют право на использование этого объекта по своему усмотрению. Они вправе менять функциональную зону, если это не противоречит общему законодательству. Эта информация у нас появилась в конце прошлого года, соответственно, были запросы от прокуратуры, и мы сами разбирались с этим вопросом. Никаких нарушений по изменению этой функциональной зоны нет. Единственное ограничение по расположению — удалённость от ближайших строений и зданий не ближе 30 метров. У нас до ближайшего образовательного учреждения 146 метров, здесь все ограничения законодательные соблюдены. Поэтому оснований для отказа правообладателю в изменении функциональной зоны нет», — приводит слова первого вице-мэра Вячеслава Горячкина ИА «Все новости».

По словам Горячкина, в учреждении ГУФСИН уже в этом году планируется размещение до 110 женщин, которые будут трудоустроены на предприятиях города. Среди них: «Уралхимппласт», химзавод «Планта», МУПы «Тагильский трамвай» и «Тагилдорстрой», мебельное производство, УВЗ, а также дорожные службы «Капиталстрой» и «УБТ-Сервис».

Недовольство созданием исправительных центров в регионе выражают не только тагильчане. В Екатеринбурге, к примеру, жители Уктуса выступили против обустройства ИЦ ГУФСИН в здании бывшего санатория «Уктус» на Просторной улице. В учреждении планируется разместить до 196 осуждённых, а участок со зданием бывшего санатория руководству ГУФСИН предложил мэр Екатеринбурга. Отметим, местные жители планировали проведение пикета против исправительного центра, однако власти региона отказали им в этом праве в «конституционно значимых целях».