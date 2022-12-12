В Нижнем Тагиле скандально известный исправительный центр для мужчин на Гальянке предложили сделать женским

Ещё не открывшийся исправительный центр (ИЦ) для осуждённых в Нижнем Тагиле на ГГМ может стать женским. С такой инициативой выступили в правительстве региона после оперативного совещания, прошедшего 9 декабря.

Как рассказали АН «Между строк» в пресс-службе ГУФСИН России по Свердловской области, совещание было посвящено обсуждению вопросов открытия новых ИЦ в Свердловской области. На встрече присутствовали первый замгубернатора региона Алексей Шмыков, к которому по проблеме ИЦ на ГГМ ранее обратился глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев, первый заместитель начальника областного ГУФСИН Руслан Антипенко и руководители исполнительных органов государственной власти. По итогам совещания собравшиеся приняли решение об обращении во ФСИН России с предложением о размещении в ИЦ на Черноисточинском шоссе, 58 женского пенитенциарного учреждения, а не мужского, как планировалось изначально.

В пресс-службе ГУФСИН региона АН «Между строк» пояснили, что новый ИЦ на ГГМ позволит разместить здесь до 90 осуждённых к принудительным работам женщин, а в ближайшее время в Камышлове будет открыт аналогичный центр при КП-45 для мужчин.

Напомним, в июне 2022 года стало известно, что на базе бывшего общежития Нижнетагильского техникума жилищно-коммунального и городского хозяйства, рядом со школой № 90, будет организован исправительный центр (ИЦ) для осуждённых. Новость об этом вызвала недовольство местных жителей и администрации Нижнего Тагила.

В конце августа стало известно, что представители ГУФСИН по Свердловской области изменили решение и начали поиск другого места в черте города для организации центра, при этом от размещения учреждения на Гальянке планировалось отказаться. Однако в итоге региональному ГУФСИН не удалось договориться с администрацией города о новом месте, поэтому было решено вернуться к первоначальному плану и возобновить строительство. 30 ноября в школе № 90 Нижнего Тагила прошла встреча сотрудников ГУФСИН с родителями учащихся, которые были возмущены строительством центра рядом с образовательным учреждением. Обеспокоенные родители предлагали поменять местоположение центра, считая такое соседство нежелательным для детей.

Кроме того, в конце ноября текущего года стало известно о том, что на «Уралвагонзаводе» будут трудоустроены 250 осуждённых, отбывающих наказание в исправцентрах при колониях Нижнего Тагила.

На днях появление исправительного центра в Нижнем Тагиле рядом со школой № 90 подтвердил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев во время прямого эфира. Глава региона подчеркнул важность ресоциализации осуждённых и заверил общественность в отсутствии опасности такого соседства.

На сегодня в Свердловской области действуют три участка, функционирующих как исправительные центры: при КП-66 в посёлке Решёты, при ИК-13 в Верхней Туре для осуждённых мужчин и УФИЦ при ИК-6 в Нижнем Тагиле для женщин. На учёте в них состоят около 240 осуждённых.

Отметим, что принудительные работы как вид наказания не связаны с изоляцией от общества, в отличие от наказания в виде лишения свободы.

За хорошее поведение по решению администрации ИЦ ряду осуждённых разрешается жить вне центра: снимать квартиру или проживать совместно с семьёй. Так, на сегодня за пределами ИЦ в Свердловской области со своими семьями проживают 15 осуждённых, которые продолжают находиться под контролем системы ФСИН и работать на предприятиях. Такие условия отбывания наказания, как показывает опыт, являются стимулом для осуждённых встать на путь исправления, отмечают в пресс-службе ГУФСИН региона.