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14 Янв 2017 15:04 | Метки: Новости Нижнего Тагила, губернатор, дороги, президент

Губернатор Куйвашев приехал в свердловское село, дорогу в которое поручил отремонтировать Путин

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев посетил в субботу, 14 января, село Серебрянка, о проблемах которого президенту России Владимиру Путину рассказали на пресс-конференции в конце декабря. Глава региона осмотрел дорогу, которую Путин поручил до 1 июня привести в состояние, обеспечивающее безопасное и бесперебойное движение. Напомним, весной и осенью грунтовую дорогу размывает, из-за чего жители Серебрянки остаются отрезанными от цивилизации: предприниматели не могут привезти в село продукты питания, почта не может доставить пенсии, скорая помощь не может спасти тяжело больных.

«Я осмотрел трассу, видно, что работы по её очистке ведутся даже сейчас – в зимний период. Что касается ремонтных работ, то мы начнём их после составления проекта, который должен быть готов в марте. Непосредственный ремонт трассы начнётся сразу после таяния снега», – рассказал АН «Между строк» губернатор Евгений Куйвашев.

Как отметил глава региона, областные власти не будут полностью асфальтировать трассу. Стоимость этих работ, напомним, составляет, по предварительным расчётам, около 1,5 млрд рублей и сопоставима с расходами на содержание всех трасс региона.

«Там, где сейчас гравий, будет щебень. Будут организованы ливневые стоки. Задача – привести трассу в надлежащее эксплуатационное состояние», – сказал глава Свердловской области.

В ходе рабочей поездки Евгений Куйвашев собирается осмотреть также коммунальные и социальные объекты села. Как писало АН «Между строк», в Серебрянке регулярно пропадает электричество, отсутствует качественная медпомощь.

Напомним, в октябре 2015 года из-за аварийного состояния дороги жители Серебрянки оказались отрезанными от Нижнего Тагила. Этому сопутствовали перебои в поставках продуктов и медикаментов. Новость о Серебрянке вышла в топ тем федеральных СМИ, журналисты окрестили посёлок «свердловским Донбассом». Даже чиновничий экипаж во главе с Сергеем Носовым не с первого раза смог добраться до Серебрянки: проблемная дорога не оставила иного выбора, кроме как проводить рабочее совещание прямо на обочине. Мэр поручил выставить вдоль трассы пункты оказания техпомощи, также туда были отправлены грейдеры, а «Уралвагонзавод» предоставил КАМАЗы для поставки продуктов. Позже Сергей Носов всё-таки добрался до посёлка. К тому времени ситуация стабилизировалась. Жители начали сбор средств на восстановление дороги своими силами. Депутат Госдумы Александр Петров обещал договориться со «Свердловскавтодором» о переносе ремонта на 2016 год. Кроме того, в Серебрянку прибыла комиссия Общероссийского народного фронта, члены которой после этого заявили, что обратят внимание правительства Свердловской области на сложившуюся в посёлке ситуацию, потому что «в ХХI веке так жить нельзя».

В том же 2015 году суд обязал «Свердловскавтодор», в ведении которого находилась трасса, провести ремонт. По дороге прошлись грейдерами и засыпали её щебнем, но это принесло лишь кратковременный результат. В августе 2016 года пригородная прокуратура провела повторное обследование и вынесла представление отремонтировать трассу, не соответствующую требованиям безопасности движения.

Агентство новостей «Между строк»

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