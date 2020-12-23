Госдума ужесточила закон о митингах

Депутаты Госдумы в окончательном чтении одобрили инициативы депутата Дмитрия Вяткина, ужесточающие требования к организации митингов и других публичных мероприятий, пишет Znak.com.

Пакет законопроектов запрещает журналистам, освещающим митинг, принимать «непосредственное участие в его проведении», запрещает проводить митинги вблизи зданий, занимаемых экстренными службами, усложняет процесс согласования акций и официально признаёт митингом серию одиночных пикетов, «объединённых единым замыслом и общей организацией». Кроме того, отдельным законом введён жёсткий запрет на прямое или косвенное иностранное финансирование организации публичных массовых мероприятий.

Парламентская оппозиция выступила против законопроекта, тем не менее его поддержали 302 депутата, против голосовал 91. Законопроект Вяткина принят в кратчайшие сроки: с момента внесения его в парламент прошло чуть больше месяца.

«Любое право не может быть абсолютным. В том числе и право на проведение публичных массовых мероприятий. И связано это с необходимостью обеспечения безопасности других граждан, сохранности их имущества. Если предположить, что везде и всюду и всем можно — это касается митингов и чего бы то ни было, то зачем нам любые правила? Отвергать любые изменения, как предлагают наши коллеги, безответственно», — прокомментировал Дмитрий Вяткин.

Депутат Алексей Куринный заявил, что по новому закону провести публичное мероприятие будет нельзя: в любой момент его может отменить или запретить местная администрация. Депутат от КПРФ Николай Коломейцев указал, что этот закон грубо нарушает статьи Конституции РФ, гарантирующие право на свободу собраний и непосредственной действия прав граждан (статьи 31 и 18 Конституции РФ соответственно).

«"Единая Россия" зачастую проводит акции, даже не уведомляя никого. Вы хотите перевести всё это дело в неуправляемое русло и взорвать страну. И с моей точки зрения те, кто предлагает эти поправки, в принципе работают против государства. Вы нарушаете закон о СМИ, вводите дополнительные ограничения для журналистов. Этот закон нельзя принимать, он во вред государству», — заявил Коломейцев.

В ответ на это выступление спикер думы Вячеслав Володин пригрозил депутату ответственностью за клевету.