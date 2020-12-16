Госдума приняла закон о штрафах для чиновников за оскорбление граждан

Госдума приняла в заключительном, третьем чтении законопроект, который предусматривает штрафы до 150 тысяч рублей для чиновников за оскорбление граждан, сообщается на сайте парламента.

Документ вносит поправки в статью 5.61 КоАП «Оскорбление» и касается лиц, замещающих государственную или муниципальную должность. Согласно законопроекту, чиновников предлагается штрафовать на сумму от 50 тысяч до 100 тысяч рублей или дисквалифицировать на срок до одного года за первое нарушение. За повторное нарушение штраф составит уже от 100 тысяч до 150 тысяч рублей, а запрет занимать должности на госслужбе увеличится до двух лет.

Документ уточняет признаки состава оскорбления, под которым предлагается понимать не только унижение, выраженное в «неприличной», но и «иной унизительной, оскорбляющей общественную нравственность форме». Кроме того, законопроект уточняет, что публичным оскорблением будет считаться не только сказанное во время публичного выступления или в СМИ, но и распространённое в социальных сетях.

Закон также уточняет в КоАП понятие клеветы и вводит наказание для юридических лиц, которых нельзя наказать по аналогичной статье УК. За подобное нарушение юрлиц предлагается штрафовать на сумму от 500 тысяч до трёх миллионов рублей.

Законопроект был внесён в Госдуму в мае, его авторы — член Совета Федерации Андрей Турчак и председатель Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.