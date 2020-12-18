Экс-главу регионального Минфина наградили знаком «За заслуги перед Свердловской областью» I степени

Губернатор Евгений Куйвашев наградил своего заместителя, министра финансов Галину Кулаченко почётным знаком «За заслуги перед Свердловской областью» I степени, указ главы региона опубликован на официальном портале правовой информации.

Документ опубликован только сегодня, но подписан 9 декабря — на следующий день после принятия бюджета области на 2021 год. В нём говорится, что Галина Кулаченко награждена «за особые заслуги и выдающиеся достижения в сфере социально-экономического развития Свердловской области».

Напомним, заместитель губернатора Свердловской области и глава регионального министерства финансов Галина Кулаченко объявила о своей отставке 15 декабря.

«Моё решение не было спонтанным. Считаю, что ротация кадров необходима в любой отрасли и это естественный процесс для любой структуры. Мои ближайшие планы — посвятить себя семье и заняться научной деятельностью. Надеюсь, что в моей жизни появится время на творчество и общение с теми, с кем связывает многолетняя дружба», — заявила Кулаченко.

Чиновница выразила слова признательности коллегам и назвала работу в областном правительстве «особой честью».