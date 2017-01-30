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02 Фев 2017 13:12 | Метки: Новости Нижнего Тагила, Общество

До конца апреля в домах Нижнего Тагила заменят 90 лифтов

До конца апреля этого года в многоквартирных домах Нижнего Тагила должны быть заменены 90 лифтов, сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на начальника территориального отдела Регионального фонда капремонта МКД Свердловской области Владимира Большинина. Работы по обновлению оборудования поручено выполнить ООО «СМУ № 7» и ООО «Центр сервисных услуг». Конкретные сроки замены лифтов по каждому дому станут известны в начале следующей недели,

«Кабины лифтов, тросы, лебёдки и состояние двигателей – это ещё не всё. При проведении монтажных работ и дальнейшей сдаче объектов в эксплуатацию надо учитывать и состояние несущих конструкций», – отметил мэр Нижнего Тагила Сергей Носов.

Носов поручил направить в Региональный фонд капитального ремонта письмо с предложением включить в состав приёмной комиссии экспертов, которые будут контролировать сдачу новых лифтов в эксплуатацию.

Подъёмники будут заменены в рамках программы капитального ремонта общего имущества.

Ранее стало известно, что до 2018 года в рамках реализации региональной программы «1000 лифтов» в городе должны заменить 100 подъёмников. 10 лифтов в домах № 77 и № 83 по улице Зари до конца 2016 года должен был смонтировать ООО «Средураллифт». Ещё 90 подъёмников Щербинский лифтостроительный завод должен будет заменить в домах Нижнего Тагила до конца января 2017 года. В середине ноября 2016 года гендиректор ООО СП «Тагиллифт» Владимир Быков предупредил чиновников и депутатов, что если в ближайшем году не удастся найти дополнительные денежные средства на ремонт и другого лифтового оборудования, то «в 2019 году коллапс запланирован». В Нижнем Тагиле, по его словам, срочного ремонта сегодня требуют порядка 500 лифтов.

Проблемы с лифтовым оборудованием в Нижнем Тагиле обострились несколько лет назад. В январе 2014 года в ЦГБ № 1 Нижнего Тагила упал лифт. В момент ЧП в кабине лифта находились восемь человек, двое из них – медицинская сестра и санитарка – пострадали. Принять срочные меры для решения этой проблемы депутаты просили главу города ещё в начале 2016 года, когда стало известно о консервации лифтов сразу в нескольких многоквартирных домах на Гальянке. Впрочем, управляющая компания «Уралэкспо-НТ», не желая дополнительных разборок с собственниками квартир, приняла тогда решение не отключать аварийные лифты.

Агентство новостей «Между строк»

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