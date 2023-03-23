Жителя Нижнего Тагила оштрафовали на 60 тысяч рублей за антивоенные посты. За ним следили сотрудники ФСБ

Сегодня, 23 марта, Ленинский районный суд Нижнего Тагила оштрафовал 46-летнего местного жителя на 60 тысяч рублей сразу по двум административным делам о дискредитации Вооружённых сил РФ (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ). Примечательно, что оба правонарушения рассматривались последовательно друг за другом в один день и одним судьёй. Как рассказали АН «Между строк» в пресс-службе суда, по обоим эпизодам мужчина был признан виновным и получил два штрафа по 30 тысяч рублей.

В суде отметили, что причиной для возбуждения дел в отношении мужчины послужили его посты в «Одноклассниках». В публикациях тагильчанин высказывал антивоенную позицию, выступал с резкой критикой в отношении российских властей, что привлекло внимание сотрудников ФСБ, которые и инициировали проверку.

Напомним, что закон об уголовном наказании, крупных штрафах за фейки о действиях ВС РФ, а также за призывы к санкциям и действия по дискредитации российской армии 4 марта подписал президент России Владимир Путин. За первый год действия закона о дискредитации ВС РФ его фигурантами стали не только обычные тагильчане, но и известные общественные деятели города. Среди них художница Алиса Горшенина, блогер Алексей Хлопотов и экс-депутат городской думы Нижнего Тагила Владимир Желиба. Всего в России за 2022 год полицейские выявили около 5 тысяч правонарушений и 41 преступление, связанные с дискредитацией ВС РФ, о чём 21 марта 2023 года в рамках расширенной коллегии МВД заявил министр внутренних дел Владимир Колокольцев.