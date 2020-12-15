Жители села под Артёмовским пожаловались Путину на использование УАЗа-«буханки» вместо медпункта (ВИДЕО)

Жители села Мироново в Артёмовском городском округе Свердловской области записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину с жалобой на местную систему здравоохранения, пишет Znak.com.

По словам жителей, в мае в их населённом пункте закрыли фельдшерско-акушерский пункт, после чего два раза в неделю на два часа к ним приезжал медик из соседних сёл вместе с передвижным ФАПом.

«Нас проживает 154 человека, и нам приходится на улице, на дороге стоять, дожидаясь этой машины [с врачом], а потом по очереди ходить на приём», — рассказывает пожилая женщина на видео.

С начала декабря фельдшер начал посещать Мироново всего раз в неделю, а вместо полноценного ФАПа теперь приезжает обычный УАЗ, в котором невозможно нормально раздеться для осмотра.

Председатель органа местного самоуправления Мироново Владимир Серебренников рассказал, что проблемы с медпомощью в селе действительно есть. По его словам, из Центральной районной больницы уволился сотрудник, а помещение в Мироново, где раньше находился стационарный ФАП, не прошло лицензирование, в связи с чем медпункт в селе было решено закрыть. В населённый пункт стал приезжать передвижной фельдшерско-акушерский пункт, однако в декабре в больнице сломался автомобиль ФАПа, из-за чего фельдшер стал приезжать на личном транспорте — УАЗе.

«Мы неоднократно направляли письма главному врачу ЦРБ с целью возобновления работы [медпункта], но ответ был одинаков. Потом подключился наш депутат, но его письма в больницу, в Министерство здравоохранения Свердловской области, а потом и губернатору тоже не решили проблему», — рассказал Владимир Серебренников.

Председатель ТОМС села Мироново также заявил, что полностью поддерживает решение своих односельчан записать обращение Путину, так как проблема уже долгое время не решается.

Как пишет издание «Подъём», в администрации Артёмовского городского округа, к которому относится село, сложившуюся ситуацию объяснили нехваткой врачей, но при этом посетовали на то, что жители посёлка сразу решили обращаться к президенту.