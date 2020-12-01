За четыре дня сотрудники ГИБДД оштрафовали в Нижнем Тагиле 280 пешеходов

За четыре дня сотрудники Госавтоинспекции выявили и пресекли более 350 нарушений ПДД. Так, 280 тагильчан переходили дорогу не по правилам, 13 человек находились на дороге вне населённого пункта в тёмное время суток без световозвращающих элементов. Кроме того, 58 водителей не предоставили преимущество в движении пешеходам, ещё 12 управляли автомобилем в состоянии опьянения.

Как сообщили АН «Между строк» в отделе пропаганды ГИБДД, все нарушения были выявлены в рамках профилактического мероприятия «Безопасная дорога», которое проходило в Нижнем Тагиле с 26 по 30 ноября.