«Яндекс» ответил на претензии ФАС к слогану «Поиск № 1 в России»

В «Яндексе» не видят нарушения антимонопольного законодательства в использовании слогана «Поиск № 1 в России», который с 26 июля размещён на главной странице портала, пишет РБК со ссылкой на представителя компании. По его словам, компания «воздержится от комментариев» по поводу сообщений о возможных претензиях со стороны Федеральной антимонопольной службы.

Представитель «Яндекса» пояснил, что новый слоган имеет подтверждение и основан на данных авторитетных метрик поисковых долей (Liveinternet, Comscore и т.д.), показатели которых подтверждают первенство «Яндекса» среди поисковиков в России. В частности, по словам собеседника РБК, в июне 2017 года поисковая доля «Яндекса» составила 51,3%.

В то же время представитель IT-корпорации отметил, что использование слогана «Поиск № 1 в России» носит временный характер и компания не отказывается от слогана «Найдётся всё».

Ранее представитель ФАС заявил, что ведомство рассматривает возможность применения к компании «Яндекс» «мер антимонопольного воздействия», так как новый слоган «может свидетельствовать о наличии признаков нарушения антимонопольного законодательства».

Агентство новостей «Между строк»

Фото: BBC