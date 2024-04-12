«Мы демонстрировали восторг, зависть, ужас, упоение, страсть». Актёры Нижнетагильского драмтеатра снялись в фотосессии модного проекта U'FASHION 

В Нижнем Тагиле в театральной атмосфере прошла первая модная фотосессия проекта по продвижению уральских брендов U'FASHION. В ней приняли участие актёры Нижнетагильского драматического театра Ирина Тараторкина, Ирина Цветкова, Дмитрий Кибаров, Данил Зинеев. С ними работала команда стилистов, фотографов и видеографов, актёры демонстрировали коллекции уральских брендов одежды ECLATA и B25.08. Участники проекта поделились с АН «Между строк» своими впечатлениями от съёмки.

«На Урале живут удивительно талантливые люди! Классно, что у нас здесь так много ярких, интересных дизайнеров, которые создают одежду с уральским духом. Идея объединить их на одной площадке нам очень понравилась, поэтому с огромным удовольствием приняли участие в проекте. И знаете, на фотографиях наши артисты и наш театр выглядят восхитительно!» — отметил художественный руководитель театра Игорь Булыгин.

Съёмки прошли в разных локациях: в зрительном зале, на сцене, в гардеробе, фойе и даже подвале. Задачей фотосессии было показать разные человеческие эмоции: от любви до гнева и печали. Также в рамках модного проекта планируют и другие фотосессии.

«Было очень круто! Профессиональная команда стилистов, фотографов, видеографов. Эти ребята знают своё дело. Была атмосфера праздника — именно так! Легко и весело. Мы демонстрировали не только классные выходные наряды, но и разные эмоции: восторг, зависть, ужас, упоение, страсть, что для нас, как актёров, было очень интересно. Удивительный опыт, удивительный день», — поделилась актриса Ирина Цветкова.

Проект U'FASHION запущен в Екатеринбурге, его главная цель — поддержка индустрии моды в регионе. Событие связано с развитием стандарта креативных индустрий в России. Свердловская область стала пилотным регионом, принимающим участие в развитии креативной экономики.

Проект по продвижению брендов и дизайнеров Свердловской области U'FASHION будет включать в себя Всероссийский конкурс дизайнеров, Международную неделю моды UF LAB, бизнес-миссии и форумы, также будет создан журнал и электронный портал о дизайнерах Свердловской области. Там будут описаны истории возникновения уральских брендов и представлены их коллекции. На сайте появятся подкасты с дизайнерами и новости о fashion-событиях на Урале, в России и мире. В дальнейшем на базе ресурса планируют организовать электронную торговую площадку.

Заявки на участие в конкурсе дизайнеров принимаются с 3 апреля по 20 мая. Его победители получат денежный приз до 300 тысяч рублей в зависимости от занятого места. Призовой фонд конкурса составляет 2,2 млн рублей. В качестве призов заявлены также фотосъёмка от Сергея Аутраша, интервью на сайте издания «Коммерсантъ», специальный приз от глянцевого журнала The Voice, разработка коммуникационной стратегии от агентства KONTORA и другие подарки.

Участие в конкурсе могут принять российские дизайнеры и бренды, занимающиеся разработкой мужской, женской и/или детской одежды. Важное условие — регистрация в качестве самозанятых или субъектов малого и среднего предпринимательства. Заполнить заявку и узнавать все последние новости проекта можно на сайте ufashion.ru.

С 21 мая до 12 июня жюри отберёт среди всех участников до 30 дизайнеров, имена которых будут опубликованы на сайте проекта. На втором этапе — с 13 июня по 26 июля — экспертная комиссия назовёт до 15 лучших участников, которые смогут продемонстрировать свои коллекции на большом модном показе, закрывающем Международную неделю моды. Денежные призы получат до 10 победителей проекта.

Креативный кластер «Домна» станет основной площадкой, где планируется проведение показов. Поскольку событие будет проходить на Урале, его планируют сделать в брутальной стилистике, используя для этого в том числе промышленные локации. Так, показы пройдут в ангаре «Уральских авиалиний», Музее автомобильной техники в Верхней Пышме и других интересных местах.

Куратором Международной недели моды стала Екатерина Мухина — известный российский стилист, журналист моды, бывший редактор российской версии глянцевого журнала Elle. Билеты на показы уже доступны к покупке на сайте недели моды. Там же можно зарегистрироваться для участия в деловой программе.

Показам будет предшествовать насыщенная деловая программа. В неё войдут бизнес-миссии с участием предпринимателей из Турции, Узбекистана и Китая, биржи контактов и закупочные сессии с иностранными партнёрами, конференция с участием представителей уральских и федеральных универмагов одежды и форум для самозанятых в индустрии моды.

Следить за проектом можно не только на сайте, но и в Telegram — t.me/ufural, Telegram-канал конкурса дизайнеров — t.me/uflab_designers. Развитие российских брендов — один из приоритетов нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного президентом РФ.