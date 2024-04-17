В Нижнем Тагиле пройдёт «Библионочь-2024»

Центральная городская библиотека Нижнего Тагила 20 апреля примет участие в XIII Всероссийской акции «Библионочь-2024» (0+), девиз которой в этом году — «Читаем всей семьей».

Мероприятие пройдёт в онлайн-формате. На официальном сайте библиотеки откроется специальная страница, где все желающие смогут найти для себя что-то интересное.

Для старшего поколения сотрудники библиотеки подготовили раздел с познавательными лекциями по зарубежной и отечественной литературе и отобрали информацию о жизни и творчестве поэтов Серебряного века. В отделе специализированной литературы в период акции можно будет изучить обзоры книг о музеях мира, переданных библиотеке меценатом Михаилом Аршанским, а также узнать о полезной литературе по растениеводству.

Родители найдут на сайте подборку изданий о путешествиях и по саморазвитию и смогут прослушать аудиокниги из электронной библиотеки «ЛитРес».

Для молодёжи проведут актуальную игру по финансовой грамотности «Финансовая копилка», которая научит правилам покупок на маркетплейсах и даст знания о современной банковской системе. Также участников ждут интересные видеообзоры на южнокорейские книги и мангу.

Школьникам сотрудники библиотеки предлагают множество интерактивных развлечений. Игра-детектив «По неведомым дорожкам…», «Квиз-комикс: вопросы о твоих любимых героях» с персонажами Гравити Фолз и аниме. Для поклонников поттерианы пройдёт квиз «Вселенная Гарри Поттера».

Маленьких тагильчан на сайте библиотеки ждут мастер-классы по рисованию и викторина по мультфильмам.