На этой неделе в Нижнем Тагиле будет дождливо и прохладно

Аномально тёплый период на Урале заканчивается. Со вторника в Нижнем Тагиле станет прохладнее, синоптики Уральского гидрометцентра прогнозируют снег и дождь.

Понедельник, 22 апреля, будет самым тёплым: синоптики прогнозируют малооблачную погоду без осадков, днём до +19°C, ночью до 0°C. Во вторник, 23 апреля, ожидается переменная облачность, небольшой снег с дождём, ветер до 11 м/с, днём столбики термометров покажут +6°C, ночью — до +1°C. В среду, 24 апреля, будет пасмурно, продолжится снег с дождём, ветер до 12 м/с, температура воздуха днём +4°C, ночью около –2°C.



В четверг, 25 апреля, также пасмурно, снег с дождём, днём до +4°C, ночью до –2°C. В пятницу, 26 апреля, выглянет солнце, осадков не ожидается, температура воздуха днём +11°C, ночью до –3°C.



В выходные пройдёт дождь. В субботу, 27 апреля, облачно, температура воздуха днём +12°C, ночью до –1°C, ветер до 9 м/с. В воскресенье, 28 апреля, облачно, столбики термометров покажут днём +15°C, ночью — до +6°C.