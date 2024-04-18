Учащиеся нижнетагильской школы № 45 получили специальный диплом V Международного конкурса-фестиваля социальных роликов «Твой взгляд@Европа-Азия» (ВИДЕО)

Жюри V Международного конкурса-фестиваля социальных роликов «Твой взгляд@Европа-Азия» отметило работу учащихся нижнетагильской школы № 45 специальным дипломом в номинации «Пластика жанра».

Напомним, из 313 присланных на конкурс видеоработ выбрали 100, в их числе один ролик тагильских школьников под названием «Школа». Участники ролика попытались визуализировать каждый школьный предмет, создать его образ, в том числе с помощью костюмов. Коллекцию ребята создали в 2023 году совместно с родителями.

«В конкурсе на приз зрительских симпатий нас обогнали конкуренты, и мы уже даже расстроились, но после просмотра трансляции по подведению итогов стало известно, что нам присудили отдельную номинацию. Мы очень рады! Также мы удачно съездили на Сибирский медиафестиваль “Солнечный парус”. Там ребята погрузились в интенсив, попробовали себя в роли журналистов, защитили свой медиапроект, стали лауреатами второй степени и познакомились с ребятами и педагогами из других городов. Затем мы с коллегами выступили в костюмах из коллекции “Школа” на городском фестивале творчества работников образования “Грани таланта” и заняли второе место», — поделилась своими впечатлениями с АН «Между строк» руководитель проекта Анна Шморгунова.

Анна Шморгунова

Международный конкурс-фестиваль социальных роликов «Твой взгляд@Европа-Азия» реализуется при содействии Фонда поддержки гражданских инициатив Южного Урала.