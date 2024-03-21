Учащиеся тагильской школы № 45 вышли в полуфинал V Международного конкурса-фестиваля социальных роликов «Твой взгляд@Европа-Азия» (ВИДЕО)

Учащиеся 7-х, 8-х и 9-х классов нижнетагильской школы № 45 вышли в полуфинал V Международного конкурса-фестиваля социальных роликов «Твой взгляд@Европа-Азия». Из 313 присланных на конкурс видеоработ выбрали 100, в их числе один ролик тагильских школьников. Далее жюри определит лучшие и назовёт победителей в номинациях. Также ребята могут получить приз зрительских симпатий. Победитель определяется количеством лайков, поставленных под видео.

Представленная работа называется «Школа».

«На международный конкурс мы отправляли три видеоработы, но только одна прошла отбор в полуфинал. Мы попытались визуализировать каждый школьный предмет, создать его образ, в том числе с помощью костюмов», — рассказала АН «Между строк» руководитель проекта Анна Шморгунова.

Коллекцию ребята создали в 2023 году совместно с родителями. В планах у команды — представить её на городском фестивале творчества работников образования «Грани таланта», где учителя школы сами выйдут в этих костюмах и покажут их жюри.

«Мы каждый год создаём коллекции и участвуем в разных конкурсах. Самый наш популярный городской конкурс — “Тагильская модница”. В этом году мы тоже участвуем в нём, в воскресенье состоится финал. Там мы представим две новые коллекции: “СОК“ (славянское бохо) и “Вторая кожа”. Поскольку дети у меня в коллективе уже взрослые, им 14-15 лет, то при создании костюмов мы опираемся больше на их интересы. Недавно нам сообщили, что троих участников от коллектива приглашают на финальный этап Сибирского медиафестиваля “Солнечный парус”, где пройдёт очная защита проектов, творческие мастер-классы, образовательные интенсивы, а также экспертные сессии. Поедем с ребятами в Томск», — делится Анна Шморгунова.

Коллекция «Вторая кожа»

Коллекция «Вторая кожа»

Коллекция «Славянское бохо»

Коллекция «Славянское бохо»

Поддержать ребят и проголосовать за их работы можно до 3 апреля. Для этого нужно поставить лайк под видео. Проект реализуется при поддержке Фонда поддержки гражданских инициатив Южного Урала.

Напомним, в ноябре 2023 года учащиеся 7-х и 8-х классов нижнетагильской школы № 45 стали победителями 2-й степени VI Международного конкурса-фестиваля видеопоэзии «Видеостихия» в номинации «Русский авангард» с работой «Разрез завода». Кроме того, оргкомитет фестиваля отметил их ролик и наградил школьников специальным дипломом за изобретательность. Съёмки работы проходили около старого демидовского завода.