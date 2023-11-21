«В моей практике это впервые, чтобы случился такой ажиотаж». Учащиеся тагильской школы № 45 стали победителями Международного конкурса видеопоэзии «Видеостихия»

Учащиеся 7-х и 8-х классов нижнетагильской школы № 45 стали победителями 2-й степени VI Международного конкурса-фестиваля видеопоэзии «Видеостихия» в номинации «Русский авангард» с работой «Разрез завода». Кроме того, оргкомитет фестиваля отметил их ролик и наградил школьников специальным дипломом за изобретательность.

Напомним, из 444 присланных на конкурс видеоработ выбрали 110, в их числе два ролика тагильских школьников. Первая заявленная работа называлась «Урал — не Европа, не Азия». Ребята проводили съёмки в Черноисточинске, в местах, где прежде жили вогулы — коренные жители Урала. Участники ролика выступали в костюмах из коллекции «Чудские». Фоном звучали стихи поэтессы Татьяны Фроловой. Вторая заявленная видеоработа, которая стала в итоге победителем, называется «Разрез завода». Ребята сменили образ и были уже в костюмах в стиле стимпанк. Съёмки проходили около старого Демидовского завода. Фоном звучало стихотворение Алексея Кручёных.

«Безусловно, я очень рада победе, особенно после того, когда увидела, столько людей подключились за нас голосовать. В моей практике такое впервые, чтобы случился такой ажиотаж. Когда обращались к людям с просьбой поддержать нас, комментарии были следующие: “Можно не сомневаться, победа будет ваша!”, “Вы однозначно победите!”, “Вы такие молодцы, у вас всё получится!”, “Вы такие крутые, можно не сомневаться”. И самое интересное, что нам присудили специальный приз от оргкомитета. Это вдвойне радует. Конечно, поддержка знакомых, близких и друзей — это очень ценно, а когда ещё и сами организаторы конкурса выделили нас среди остальных, то это очень вдохновляет на новые победы! Значит, мы на правильном пути», — поделилась своими впечатлениями с АН «Между строк» руководитель проекта Анна Шморгунова.

Международный конкурс-фестиваль видеопоэзии «Видеостихия» реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.