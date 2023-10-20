«Наша коллекция отлично дополнила осенний ржавый пейзаж старого завода». Учащиеся тагильской школы № 45 вышли в полуфинал Международного конкурса видеопоэзии «Видеостихия»

Учащиеся 7-х и 8-х классов нижнетагильской школы № 45 вышли в полуфинал Международного конкурса видеопоэзии «Видеостихия». Из 444 присланных на конкурс видеоработ выбрали 110, в их числе два ролика ребят. Далее жюри определит лучшие и назовёт победителей в номинациях. Также школьники могут получить приз зрительских симпатий. Победитель определяется количеством лайков, поставленных под видео.

Первая заявленная работа называется «Урал — не Европа, не Азия». Ребята проводили съёмки в Черноисточинске, в местах, где прежде жили вогулы — коренные жители Урала. Участники ролика выступают в костюмах из коллекции «Чудские». Фоном звучат стихи поэтессы Татьяны Фроловой.

«Коллекцию “Чудские” мы сделали, впечатлившись этим красивейшим местом. Костюмы мы создаём сами вместе с детьми и их родителями. Они основаны на традиционных костюмах хантов и манси, естественно мы их стилизовали. Орнамент на костюмах дети выполнили в технике линогравюры, помогала нам в этом известная тагильская художница Елена Прошко, мы посмотрели её выставку в музее изобразительных искусств. Каждый её экспонат описывался короткими сказами, основанными на древних мифах и устном творчестве хантов и манси. Нам это стало очень интересно. Изучили орнаменты коренных народов и решили украсить ими наши стилизованные костюмы. Поэтесса тоже была выбрана не случайно: на мой взгляд, идеально стихи легли на видео. Когда я их прочитала, то сразу представила именно эту картинку», — рассказала АН «Между строк» руководитель проекта Анна Шморгунова.

Вторая заявленная видеоработа называется «Разрез завода». Ребята сменили образ и были уже в костюмах в стиле стимпанк. Съёмки проходили около старого Демидовского завода. По словам Анны, одна из номинаций конкурса — «Авангард», поэтому стихотворение Алексея Кручёных, на её взгляд, идеально легло на видео. Женщине самой интересна эта тема, вместе с ребятами она изучала искусство этого периода.

«Коллекция в стиле стимпанк у нас была выполнена давно, но мы решили её использовать именно в новом ключе. Она создавалась с опорой на профессии: учёного, актрису, фонарщика, горничную и другие. Нас пригласили в качестве участников фестиваля “Демидов Фэст” в Черноисточинск, в креативный кластер. Именно после этого мероприятия мы решили, что костюмы гармонично смотрятся с нашим старым, всеми любимым заводом. Тем более к нему сейчас тоже приковано общее внимание. Главным достоянием Урала были заводы, такие не строили больше нигде в мире. Демидовский завод тому подтверждение. Поэтому наша коллекция отлично дополнила осенний ржавый пейзаж старого завода», — сказала женщина АН «Между строк».

Снимают и монтируют видео выпускники Анны, с которыми она поддерживает дружеские отношения. Женщина рассказывает, что они регулярно участвуют в различных конкурсах. В позапрошлом году им удалось победить в международном кинофестивале «Дух огня» в номинации «Дебют».

Поддержать ребят и проголосовать за их работы можно до 26 октября. Для этого нужно поставить лайк под видео. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.