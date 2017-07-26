ФАС может оштрафовать «Яндекс» из-за нового слогана

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ рассматривает возможность применения мер в отношении «Яндекса» из-за нового слогана, в котором компания называет себя «поисковиком номер один в России», сообщили в пресс-службе ФАС. В среду российский интернет-гигант стал использовать на своей главной странице слоган «Поиск № 1 в России».

«По мнению ФАС, размещение на сайте "Яндекс" под логотипом утверждения "Поиск № 1 в России" может свидетельствовать о наличии признаков нарушения антимонопольного законодательства. По данному факту ФАС рассматривает возможность применения мер антимонопольного воздействия», — сказал представитель ФАС.

В ведомстве напомнили, что закон о защите конкуренции запрещает недобросовестную конкуренцию путём некорректного сравнения хозяйствующего субъекта или его товара с другим хозяйствующим субъектом-конкурентом или его товаром, в том числе путём использования слов «лучший», «первый», «номер один», «самый», «только», «единственный», иных слов или обозначений, создающих впечатление о превосходстве товара или хозяйствующего субъекта, без указания конкретных характеристик или параметров сравнения, имеющих объективное подтверждение, либо в случае, если утверждения, содержащие указанные слова, являются ложными, неточными или искажёнными.

Агентство новостей «Между строк»

Фото: РИА Новости