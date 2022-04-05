Власти Свердловской области создали интерактивную карту для обращений по отлову собак

В Свердловской области появилась интерактивная карта с контактами специалистов местных администраций, ответственных за отлов бродячих животных. Жители 80 муниципалитетов смогут оставить заявку на отлов бездомных собак в их населённом пункте.

Как отмечают в департаменте информполитики региона, создание такой карты — потребность времени. С начала 2022 года в центр управления регионом Свердловской области поступило 1100 жалоб на бродячих собак. За февраль и март отловлено более 2000 и стерилизовано более 1200 бездомных животных. Благодаря волонтёрам более 850 собак нашли новых хозяев.

Для сокращения численности бездомных собак ветстанции области проводят дни льготной стерилизации животных. Так, в Нижнем Тагиле приют «Дай шанс» благодаря средствам фонда Президентских грантов проводит льготную стерилизацию бездомных и домашних животных.

Напомним, в феврале 2022 года губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев раскритиковал мэров городов за большое количество собак на улицах и поручил срочно решить проблему. Через три дня после поручения губернатора мэрия Нижнего Тагила рассказала о планах построить муниципальный приют на Черемшанке.

При этом проблема с бездомными животными в Нижнем Тагиле до сих пор не решена. То и дело в СМИ появляется информация о нападении агрессивных собак на тагильчан. Последний инцидент случился 31 марта, когда стая из 15 собак напала на женщину в районе Новая Кушва. Тагильчанку спас проезжающий неподалёку водитель маршрутки, который спугнул агрессивных животных звуком клаксона.

Отметим, что согласно действующему законодательству все пойманные животные после процедуры стерилизации и чипирования должны быть возвращены обратно на улицу.