В Свердловской области с пенсионерки удержали 26 тысяч рублей за долги тёзки

Из пенсии жительницы села Чусовое Шалинского района незаконно удержали более 26 тысяч рублей — её пенсию стали списывать из-за долгов неизвестной тёзки, на ситуацию удалось повлиять только после вмешательства прокуратуры, сообщает пресс-служба регионального ведомства.

По данным прокуратуры, женщина узнала, что на её пенсию наложено взыскание из-за коммунальных долгов, накопленных за квартиру в Кировграде. Однако никакого имущества в этом городе у пенсионерки не было.

После того как она обратилась с жалобой в прокуратуру, было установлено, что АО «Облкоммунэнерго» и ОАО «Объёдиненная теплоснабжающая компания», оказывающие коммунальные услуги, взыскали в судебном порядке с одной из должниц плату за отопление, водоснабжение и водоотведение по квартире в Кировграде. Судебные приказы для удержания задолженности были предъявлены компаниями в отделение Пенсионного фонда РФ, в счёт погашения задолженности из пенсии должницы было удержано свыше 26,3 тысячи рублей.

В ходе прокурорской проверки было установлено, что должник — другой человек, тёзка жительницы Чусового, и удержание из пенсии заявительницы более 26,3 тысячи рублей было незаконным. После того как прокуратура внесла представление об устранении нарушений, деньги были возвращены.