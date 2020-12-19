В Свердловской области 11-летняя девочка спасла провалившуюся под лёд подругу

В Свердловской области 11-летняя школьница спасла подругу, которая провалилась под лёд. Спасатели наградили героиню благодарственным письмом и подарком.

Инцидент произошёл 12 декабря в селе Пирогово. Как рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области, 11-летняя Лена вместе с 7-летней сестрой и 14-летней подругой во время прогулки вышли на лёд реки Исток. В один момент под старшей девочкой лёд треснул и она оказалась в воде. Увидев происходящее, юная героиня ползком добралась до подруги.

«Лена не растерялась, оттолкнула младшую сестру к берегу, сама легла на лёд и ползком стала пробираться до подруги. Добравшись, протянула подруге руку и помогла ей выбраться на лёд. Вернувшись на берег, девочки отправились по домам», — рассказали спасатели.

Узнав о произошедшем, спасатели пришли в школу, где учится Лена, наградили её благодарственным письмом и вручили подарок.