В пригороде Магнитогорска предотвратили взрыв ЛЭП

В пригороде Магнитогорска предотвращён взрыв линии электропередач, сообщает интернет-проект Baza. Предметы, якобы идентифицированные как бомбы, были установлены на опоры линии электропередачи.

«Неизвестные заложили несколько взрывных устройств на опоры линии электропередачи, по которым питается весь город от Троицкой ГРЭС. Несмотря на то, что с момента обнаружения подозрительных предметов прошло уже двое суток, до сих пор неизвестно — были это учения или нет», — пишет Baza.

Оранжевые пластиковые трубки, изолированные чем-то похожим на пенопласт, с примотанным пейджером 9 апреля заметил сотрудник энергосетевой компании. Вслед за вызванными им полицейскими на место прибыли сотрудники ФСБ и сапёры, которые работали на месте инцидента несколько часов.

В сообщении телеграм-канала Baza подчёркивается, что заминированная ЛЭП — очень важная, по ней идёт ток от Троицкой ГРЭС до магнитогорской подстанции и подстанции № 90. При подрыве город мог остаться без электричества.

В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области отказались от комментариев, порекомендовав обратиться в УФСБ. В пресс-центре регионального УФСБ также пока не комментируют информацию. Глава Троицкого района Тимур Мухамедьяров сообщил, что не в курсе происшествий, которые могут быть связаны с Троицкой ГРЭС.

Напомним, 31 декабря 2018 года в Магнитогорске произошёл взрыв в многоэтажке, в результате обрушения подъезда погибли 39 человек. Приоритетной версией ЧП был взрыв бытового газа, не исключалась также версия теракта. Официально причина случившегося так и не была объявлена.