СК: Приоритетной версией происшествия в Магнитогорске остаётся взрыв бытового газа

Следственный комитет России подчеркнул, что приоритетной версией обрушения подъезда жилого дома в Магнитогорске 31 декабря остаётся взрыв бытового газа, пишет «Интерфакс».

Так ведомство отреагировало на заявление запрещённой в России группировки ИГИЛ, которая ранее взяла на себя ответственность за взрыв.

Интернет-издание Baza в своём расследовании ставит под сомнение официальную версию. По его данным, к взрыву в жилом доме Магнитогорска причастны Махмуд Джумаев, Алишер Каимов и Альмир Абитов, которые около полугода готовились к терактам в новогодние праздники. Ранее о террористическом происхождении взрыва писал Znak.com.

Напомним, взрыв в Магнитогорске произошёл 31 декабря, погибли 39 человек. По официальной информации, причиной ЧП стал взрыв бытового газа. 1 января недалеко от места взрыва сгорела «Газель», причиной её возгорания назвали неисправность газового баллона.