В Нижнем Тагиле сняли введённый из-за вспышки африканской чумы свиней карантин

Карантин, введённый в Нижнем Тагиле из-за обнаружения случаев заражения африканской чумой свиней, снят, соответствующее распоряжение подписал губернатор Евгений Куйвашев, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Директор департамента ветеринарии Свердловской области Евгений Трушкин отчитался о том, что все необходимые мероприятия по предотвращению распространения африканской чумы свиней выполнены, в связи с этим карантин на указанном объекте отменён.

Напомним, 3 декабря губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о введении в Нижнем Тагиле карантина из-за африканской чумы свиней. Вспышка возникла в цехе по переработке и продаже мяса, который находится в доме № 100 на улице Носова (ГГМ), отмечается в документе. Он принадлежит индивидуальному предпринимателю Андрею Колосюку. После обнаружения вспышки объект разрешалось посещать только ветеринарным врачам и персоналу для выполнения производственных операций. Отгрузка инфицированной продукции была запрещена, вся она была изолирована и уничтожена.

Африканская чума свиней, или африканская лихорадка, — это вирусная болезнь свиней. Она характеризуется лихорадкой, цианозом кожи и обширными кровоизлияниями во внутренних органах. Для человека африканская чума свиней не представляет опасности.