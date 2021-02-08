В Нижнем Тагиле появилась онлайн-база данных эвакуированных в годы Великой Отечественной войны специалистов

Нижнетагильский городской исторический архив разработал интернет-сервис «Великая Отечественная война. Эвакуированные в Нижний Тагил». Работа над проектом началась в 2020 году по просьбам людей, которые искали информацию о своих родственниках.

«Из-за наличия в архиве большого массива документов о лицах, эвакуированных в Нижний Тагил, и обращений граждан по поиску информации о себе и своих родственниках Нижнетагильский городской исторический архив принял решение о создании специального интернет-сервиса. В документах архивных фондов имеются сведения об эвакуированных гражданах в Нижний Тагил и прилегающие к нему территории в годы Великой Отечественной войны не только из Ленинграда и Ленинградской области, но также из Латвии, Белоруссии, Украины, Молдавии, Азербайджана и городов Российской Федерации», — рассказывают в историческом архиве.

Новый ресурс предоставляет различные формы поиска: быстрый — по фамилии, имени и отчеству эвакуированного; расширенный — по году рождения, месту жительства до эвакуации и после; через именной и географический указатели. В настоящий момент специалисты продолжают наполнять портал информацией.