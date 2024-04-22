Шашлыки отменяются? В Нижнем Тагиле объявили особый противопожарный режим 

В Нижнем Тагиле введён особый противопожарный режим, предусматривающий дополнительные требования к пожарной безопасности на территории муниципалитета. Соответствующее постановление администрации города было опубликовано 19 апреля на сайте мэрии.

Нормативный акт предусматривает запрет на посещение лесов и использование открытого огня в любой форме: сжигание мусора и растительности, запуск фейерверков, приготовление пищи на мангале и прочее. В ветреную погоду (скорость ветра более 10 м/с) частным домовладельцам запрещено использовать печи, камины и иные отопительные приборы, работающие на твёрдом топливе.

Все надзорные ведомства в соответствии с документом приведены в режим повышенной готовности. Кроме того, главам районных и территориальных администраций Нижнего Тагила поручено выявлять нарушителей противопожарного режима и своевременно привлекать их к административной ответственности.

Согласно документу, ограничения будут действовать вплоть до отдельного распоряжения. Напомним, в 2023 году особый противопожарный режим в Свердловской области действовал с 15 апреля по 15 сентября.