В Свердловской области отменён противопожарный режим

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев принял решение об отмене особого противопожарного режима. Соответствующее постановление принято сегодня, 14 сентября, на заседании правительства региона.

«Отмена режима стала возможной в связи с тем, что пожарная обстановка в Свердловской области оценивается специалистами как стабильная. Говорить о низких рисках возникновения возгораний позволяют и сложившиеся погодные условия. На Среднем Урале уже более двух недель не фиксировалось природных пожаров», — рассказали в департаменте информполитики Свердловской области.

Постановление об отмене противопожарного режима на территории Свердловской области вступает в силу 15 сентября. Это значит, что снимается запрет на использование открытого огня и мобильных мангалов, разведение костров, сжигание мусора, сухой травы, стерни, соломы, порубочных и пожнивных остатков, проведение пожароопасных работ.

Напомним, противопожарный режим был введён на территории Свердловской области 15 апреля. Чтобы не допустить ухудшения пожарной обстановки в лесах региона, на всей территории Свердловской области представители лесничеств, сотрудники регионального министерства природных ресурсов и экологии и отделов лесного контроля, правоохранительных органов, МЧС, арендаторы лесных участков и добровольцы проводили профилактические противопожарные рейды. Снижение ущерба от лесных пожаров — одна из приоритетных задач нацпроекта «Экология».

Добавим, что пожароопасный сезон в Свердловской области длится в среднем около шести месяцев и заканчивается в середине октября. На протяжении этого периода все ведомства, ответственные за предупреждение и тушение лесных пожаров, находятся в состоянии полной готовности.