В Свердловской области объявлено о начале пожароопасного сезона

С 15 апреля в Свердловской области объявлен пожароопасный сезон. Он продлится шесть месяцев — до середины октября. Об этом сообщает информационный портал Свердловской области.

На протяжении всего пожароопасного сезона ведомства, ответственные за предупреждение и тушение лесных пожаров, будут находиться в состоянии полной готовности. Специалисты лесничеств ежедневно совершают обходы закреплённых участков.

«За ситуацией в лесах ведётся наблюдение с 90 видеокамер, установленных на вышках сотовой связи. Для авиационной охраны лесов будут привлечены восемь воздушных судов. В случае необходимости для ликвидации возгораний в лесах может быть задействовано более 4,5 тысячи человек, 1975 единиц техники и более 9 тысяч единиц пожарного оборудования», — рассказали в департаменте информполитики региона.

Свердловчанам всё это время необходимо быть особо осмотрительными. Запрещено оставлять открытый огонь, бросать окурки, разводить костры в торфяниках. Также нельзя выбрасывать стеклянные бутылки и оставлять предметы, которые могут самовозгораться.

При повышении пожарной опасности на территории региона может быть введён противопожарный режим. В этом случае будет действовать запрет на использование открытого огня, сжигание мусора, сухой травы и проведение пожароопасных работ.

Отметим, что в прошлом году из-за аномально жаркого и сухого весенне-летнего сезона количество и площадь природных пожаров превысила показатели за последние пять лет.