В Нижнем Тагиле 15-летнему подростку в драке сломали лицевую кость

В Нижнем Тагиле подростки избили ученика лицея № 51, сломав школьнику лицевую кость, пишет 66.ru. Инцидент произошёл ещё 1 октября, однако о нём стало известно только сегодня от родителей пострадавшего, которые опасаются, что виновник останется безнаказанным.

«О произошедшем я знаю только со слов Антона. Около 15.30 он вышел со своей девушкой Кирой из гимназии. По дороге им попалась толпа подростков численностью около 30 человек. Когда Антон попытался обойти толпу, ему в лицо прилетел торт. Пока он оттирал лицо, его два раза ударили, повалили на землю и запинали», — рассказывает мать подростка.

По её словам, девушка Антона пыталась позвать на помощь, но толпа подростков только улюлюкала и снимала происходящее на камеры телефонов. Избиение остановилось только после того, как Кира вбежала в гимназию и из неё выскочили вахтер с завучем.

2 октября подростка госпитализировали в челюстно-лицевое отделение Демидовской больницы Нижнего Тагила, а 4 октября его перевели в ДГКБ № 9 Екатеринбурга. Врачи больницы делают 15-летнему подростку операцию. Нападавший сломал ему лицевую кость возле глаза, произошёл осколочный перелом, и оказался зажат глазной нерв. Врачи намерены удались осколки костей и вставить в череп подростка титановую пластину. Не исключено, что медикам придётся проводить вторую операцию.

3 октября мать пострадавшего обратилась с заявлением в полицию, но, по словам женщины, до сих пор её даже не опросили.

«Заявление от матери потерпевшего полицией получено. Сотрудники ОП-17 проводят проверку. Установлена личность второго участника драки. Процессуальное решение будет принято после того, как медики выдадут заключение о причинённом здоровью ущербе», — заявили в пресс-службе городского УМВД.

Напомним, 26 сентября в посёлке Рефтинский двое подростков избили инвалида. Инцидент в Рефтинском стал очередным происшествием, в котором участвовали несовершеннолетние. Самым резонансным из них стало убийство в Берёзовском 20-летнего инвалида Дмитрия Рудакова, скончавшегося от черепно-мозговой травмы. По данному факту расследуется уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»), подозреваемые — четверо молодых людей в возрасте от 14 до 16 лет.

22 сентября стало известно об ужасном убийстве в Сосьве: там изнасиловали, задушили и сожгли 17-летнюю школьницу. По подозрению в совершении этого преступления суд арестовал 20-летнего знакомого девушки Алексея Щербакова.

А 24 сентября появилась информация сразу о двух «стрелках» на Урале — несостоявшейся драке в Нижнем Тагиле, где полиция задержала порядка 200 подростков, а также драке в Нижней Туре, где избили 14-летнего парня.