В эти выходные в Нижнем Тагиле похолодает до минус 23 градусов

В ближайшие выходные в Нижнем Тагиле похолодает до минус 23 градусов. До такой отметки столбики термометров опустятся в ночь с пятницы на субботу (с 18 на 19 декабря). При этом днём в субботу ожидается ясная погода, минус 17–20 градусов и северо-западный ветер. В воскресенье уже немного потеплеет — до 14–15 градусов ниже нуля. Но пойдёт снег. Осадки ожидаются в течение всей следующей недели.

В отдельных районах Свердловской области, в том числе в горах, в выходные похолодает до минус 33 градусов в ночное время и до минус 19 градусов в дневное. На юге региона ожидается минус 9–14 градусов. Уральский гидрометцентр прогнозирует в целом облачную погоду с прояснениями и небольшим снегом, а также преимущественно западный ветер с порывами до 8 м/с.