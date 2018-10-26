В Екатеринбурге школьники избили четвероклассника, у пострадавшего — перелом позвоночника

В Екатеринбурге на территории школы № 50 несколько учеников избили четвероклассника, ребёнок получил перелом позвоночника, со ссылкой на президента «Уральского родительского комитета» Евгения Жабреева пишет Ura.ru. ЧП произошло ещё 29 сентября.

По словам родителей пострадавшего ребёнка, полиция не хочет расследовать инцидент, а школа вместо того, чтобы помочь пострадавшему, оказывает на него давление.

«Мой ребёнок был избит учеником пятого класса в компании ещё шестерых ребят, которые наблюдали за происходящим и не давали ему убежать со школьного футбольного поля», — сообщила мама мальчика.

По её словам, в ходе драки подростки повалили её сына на землю, после чего зачинщик драки то ли ударил, то ли сел на него сверху — в результате у мальчика оказалась сломана шея.

«Полторы недели мы отлежали в больнице и потом ещё две недели — дома. Диагноз — компрессионный перелом четвёртого и пятого позвонков первой степени», — рассказала женщина.

Её и ребёнка один раз опросили сотрудники отдела полиции № 10, после чего, по словам женщины, от полицейских «ни слуху, ни духу». Однако больше всего маму поражает реакция школьного начальства — в ситуации разбираться «никто не хочет…, директор Рожкова О. В. ответила: "Скажите спасибо, что вызвали скорую"». По словам мамы, классный руководитель Мария Александровна Осипова заявляет ей, что мальчик виноват сам.

«В любой ситуации всегда обвиняют моего сына, даже если он защищается. Мой сын с первого класса обучается в данной школе и постоянно жалуется на отношение учителя и некоторых одноклассников: у них богатые родители, им всё сходит с рук, а мой ребёнок всегда виноват, так как я не могу оплачивать нужды школы и водить его на шашлыки каждое внеклассное занятие», — говорит женщина.

По словам Евгения Жабреева, такая история далеко не первая в Екатеринбурге.

«Школы действительно показывают зубы, и наказывать за это надо. Это всё было на территории школы, рядом со зданием, его били несколько человек, унижали и запинывали — и школа ни при чём? Не знаю, что за родители у ребёнка с другой стороны, но, похоже, школа их покрывает, а это уже превышение полномочий. Я буду требовать от надзорных органов проведения проверки и привлечения должностных лиц к ответственности», — говорит президент УРК.

Он подчеркнул, что «мальчика видел сам лично».

«У него действительно перелом, ходит в корсете. Школа не реагирует, вместо этого оказывает на него и родителей психологическое давление, что якобы мальчик невменяемый, непослушный, что у него непорядок с головой. К ответственности никого не привлекли, родителей для разбора ситуации не собирали, прокуратура молчит, но зато школа направила в комиссию по делам несовершеннолетних обращение о том, чтобы перевести его в интернат», — сообщил Жабреев.

В то же время в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу подчеркнули, что сразу после поступившего сообщения о травме школьника была начата проверка. Правоохранители опросили обе стороны конфликта и руководство школы.

«В ходе предварительного следствия установлено, что потерпевший 2008 года рождения обстреливал из рогатки стоящих во дворе школы пятиклассников, не реагируя на замечания. Тогда между двумя несовершеннолетними 2008 и 2006 годов рождения произошёл словесный конфликт и обоюдная драка. В настоящее время потерпевший после лечения проходит СМО, по итогам которого сотрудники полиции примут процессуальное решение», - заявили в МВД.

В полиции подчеркнули, что мать потерпевшего с заявлением о привлечении к ответственности обидчика своего сына не обращалась.

Напомним, 26 сентября в посёлке Рефтинский двое подростков избили инвалида. Инцидент в Рефтинском стал очередным происшествием, в котором участвовали несовершеннолетние. Самым резонансным из них стало убийство в Берёзовском 20-летнего инвалида Дмитрия Рудакова, скончавшегося от черепно-мозговой травмы. По данному факту расследуется уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»), подозреваемые — четверо молодых людей в возрасте от 14 до 16 лет.

22 сентября стало известно об ужасном убийстве в Сосьве: там изнасиловали, задушили и сожгли 17-летнюю школьницу. По подозрению в совершении этого преступления суд арестовал 20-летнего знакомого девушки Алексея Щербакова.

А 24 сентября появилась информация сразу о двух «стрелках» на Урале — несостоявшейся драке в Нижнем Тагиле, где полиция задержала порядка 200 подростков, а также драке в Нижней Туре, где избили 14-летнего парня.