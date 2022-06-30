В Екатеринбурге начался суд над «мэром» Нижнего Тагила и «губернатором» Свердловской области за организацию экстремистского сообщества  

В Екатеринбурге начался суд над 11 участниками экстремистского сообщества «Граждане СССР» («Союз Славянских Сил Руси»)*. Главные фигуранты дела «ВРИО главы Нижнего Тагила» Пётр Афанасенко и «ВРИО главы Свердловской области РСФСР» Светлана Горина обвиняются следствием в организации экстремистской деятельности. Остальным девяти участникам судебного процесса вменяется участие в деятельности организации.

Сначала дело направили в Ленинский райсуд Нижнего Тагила, но потом передали в Ленинский райсуд Екатеринбурга, поскольку судом было установлено, что наиболее тяжкое преступление было совершено в Екатеринбурге.

«Они отрицают факт распада Союза Советских Социалистических Республик и не признают законы Российской Федерации. Они называли себя должностными лицами разных организаций, фактически выдавая паспорта СССР гражданам», — заявила старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова.

В суд в Екатеринбурге вызвали 11 так называемых «граждан СССР». Однако на первое слушание явились всего четверо, вследствие чего рассмотрение материалов уголовного дела перенесли на другую дату.

Напомним, «Граждане СССР» попали в поле зрения свердловских правоохранителей ещё в 2017 году. Как рассказал АН «Между строк» руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, с 11 июля 2019 года по 28 мая 2020 года сообщество «СССР» занималось проведением собраний, лекций, распространением буклетов, агитационных материалов, дискредитирующих органы власти Российской Федерации.

«Следственными органами полиции по данным фактам были возбуждены 12 уголовных дел по признакам составов преступлений, предусмотренных ч. 1, 1.1, 2 ст. 282.2 УК РФ (организация деятельности экстремистской организации). Впоследствии представители МВД объединили эти дела в одно. Фигурантами оказались три жителя Екатеринбурга и девять граждан из Нижнего Тагила, из них три женщины. Мерой пресечения для них стала подписка о невыезде. Детальное разбирательство, которое вёл опытный следователь ГСУ ГУ МВД области Пётр Анисимов, длилось 19 месяцев. Собранные материалы, состоящие из порядка 20 томов, направлены для рассмотрения по существу в суд Ленинского района Нижнего Тагила», — отметил Валерий Горелых.

Санкции данной статьи предусматривают лишение свободы на срок до 10 лет.

В начале и конце 2018 года УФСБ по Центральному военному округу провело обыски в тагильском офисе «мэра Нижнего Тагила» Петра Афанасенко и в екатеринбургской квартире уже бывшего «врио главы Свердловской области» Андрея Злоказова после того, как они разослали во все силовые ведомства приказы с требованием прекратить «противозаконную» деятельность. Позже в отношении Злоказова было возбуждено уголовное дело.

А в мае 2018 года в редакцию АН «Между строк» пришло заказное письмо от «врио главы Нижнего Тагила» Петра Афанасенко с предостережением «о недопустимости преступления любым лицом от имени РФ». В своём обращении самопровозглашённый мэр требует прекратить «незаконную» деятельность редакции, ссылаясь на законодательные акты 1991–1993 годов. В противном случае агентству и журналистам в будущем придётся ответить по закону военного времени перед трибуналом, говорится в документе.

В апреле 2019 года в Екатеринбурге Орджоникидзевский райсуд признал Андрея Злоказова виновным по статье УК РФ «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности» и отправил на принудительное лечение. В июне 2019 года Злоказов написал письмо в редакцию Znak.com, в котором пожаловался на пытки в психиатрическом отделении Бутырки, куда он был направлен на принудительное лечение.

После Злоказова новым «губернатором Свердловской области» стала бывший главред журнала «Бизнес-ИНФО Урал» Светлана Горина.

Идея о возрождении СССР пришла в голову врачу-стоматологу из Таджикистана Сергею Тараскину в 2010 году. На тот момент 48-летний лейтенант запаса объявил себя врио президента СССР и стал назначать губернаторов и мэров во всех субъектах страны. Последователи Тараскина уверены, что СССР не распался в 1991 году, а был оккупирован врагами. По их мнению, действующая власть в стране, как и все изданные ею законодательные акты, включая Конституцию РФ, нелегитимна. По данным правоохранительных органов, в настоящее время организация насчитывает около 150 тысяч человек по всей России.

Отметим, 4 мая Зеленоградский суд Москвы приговорил к 8 годам колонии «ВРИО президента СССР» Сергея Тараскина. Его признали виновным в организации деятельности общественной организации, в отношении которой было принято решение о ликвидации из-за экстремистской деятельности (ч. 1 ст. 282.2 УК РФ).

* По решению Верховного суда Республики Коми организация «Союз Славянских Сил Руси, СССР» признана экстремистской и запрещена в РФ.