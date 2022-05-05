«Врио президента СССР» Сергея Тараскина приговорили к 8 годам колонии

Зеленоградский суд Москвы осудил на восемь лет колонии общего режима бывшего стоматолога Сергея Тараскина, называвшего себя «врио президента СССР»*. Его признали виновным в организации деятельности общественной организации, в отношении которой было принято решение о ликвидации из-за экстремистской деятельности (ч. 1 ст. 282.2 УК РФ). В срок осуждённому зачли полтора года, проведённые под домашним арестом.

Идея о возрождении СССР пришла в голову врачу-стоматологу из Таджикистана Сергею Тараскину в 2010 году. На тот момент 48-летний лейтенант запаса объявил себя врио президента СССР и стал назначать губернаторов и мэров во всех субъектах страны. Последователи Тараскина уверены, что СССР не распался в 1991 году, а был оккупирован врагами. По их мнению, действующая власть в стране, как и все изданные ею законодательные акты, включая Конституцию РФ, нелегитимна. По данным правоохранительных органов, в настоящее время организация насчитывает около 150 тысяч человек по всей России.

В Нижнем Тагиле последователей Тараскина также ждёт суд. 12 жителей Нижнего Тагила и Екатеринбурга обвиняются в организации экстремистского сообщества и участии в нём. По данным суда, в числе организаторов преступной ячейки числятся Пётр Афанасенко, который называет себя «временно исполняющим обязанности главы города Нижний Тагил», и «глава Свердловской области РСФСР» Светлана Горина.

* По решению Верховного суда Республики Коми организация «Союз Славянских Сил Руси, СССР» признана экстремистской и запрещена в РФ.