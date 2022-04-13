«Мэра» Нижнего Тагила и «губернатора» Свердловской области будут судить за организацию экстремистского сообщества

В Ленинский райсуд Нижнего Тагила передано дело в отношении 12 жителей Нижнего Тагила и Екатеринбурга, которые обвиняются в организации экстремистского сообщества «Граждане СССР» («Союз Славянских Сил Руси»)* и участии в нём. По данным суда, в числе организаторов преступной ячейки числятся Пётр Афанасенко, который называет себя «временно исполняющим обязанности главы города Нижний Тагил», и «глава Свердловской области РСФСР» Светлана Горина. Им предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 282.1 (организация деятельности общественного объединения, в отношении которого судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности).



Врио главы Нижнего Тагила Пётр Афанасенко



Напомним, «Граждане СССР» попали в поле зрения свердловских правоохранителей ещё в 2017 году. Как рассказал АН «Между строк» руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, с 11 июля 2019 года по 28 мая 2020 года сообщество «СССР» занималось проведением собраний, лекций, распространением буклетов, агитационных материалов, дискредитирующих органы власти Российской Федерации.

«Следственными органами полиции по данным фактам были возбуждены 12 уголовных дел по признакам составов преступлений, предусмотренных ч. 1, 1.1, 2 ст. 282.2 УК РФ (организация деятельности экстремистской организации). Впоследствии представители МВД объединили эти дела в одно. Фигурантами оказались три жителя Екатеринбурга и девять граждан из Нижнего Тагила, из них три женщины. Мерой пресечения для них стала подписка о невыезде. Детальное разбирательство, которое вёл опытный следователь ГСУ ГУ МВД области Пётр Анисимов, длилось 19 месяцев. Собранные материалы, состоящие из порядка 20 томов, направлены для рассмотрения по существу в суд Ленинского района Нижнего Тагила», — отметил Валерий Горелых.



Врио главы Свердловской области РСФСР Светлана Горина



Санкции данной статьи предусматривают лишение свободы на срок до 10 лет.

В начале и конце 2018 года УФСБ по Центральному военному округу провело обыски в тагильском офисе «мэра Нижнего Тагила» Петра Афанасенко и в екатеринбургской квартире уже бывшего «врио главы Свердловской области» Андрея Злоказова после того, как они разослали во все силовые ведомства приказы с требованием прекратить «противозаконную» деятельность. Позже в отношении Злоказова было возбуждено уголовное дело.

А в мае 2018 года в редакцию АН «Между строк» пришло заказное письмо от «врио главы Нижнего Тагила» Петра Афанасенко с предостережением «о недопустимости преступления любым лицом от имени РФ». В своём обращении самопровозглашённый мэр требует прекратить «незаконную» деятельность редакции, ссылаясь на законодательные акты 1991–1993 годов. В противном случае агентству и журналистам в будущем придётся ответить по закону военного времени перед трибуналом, говорится в документе.

В апреле 2019 года в Екатеринбурге Орджоникидзевский райсуд признал Андрея Злоказова виновным по статье УК РФ «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности» и отправил на принудительное лечение. В июне 2019 года Злоказов написал письмо в редакцию Znak.com, в котором пожаловался на пытки в психиатрическом отделении Бутырки, куда он был направлен на принудительное лечение.

После Злоказова новым «губернатором Свердловской области» стала бывший главред журнала «Бизнес-ИНФО Урал» Светлана Горина.

Идея о возрождении СССР пришла в голову врачу-стоматологу из Таджикистана Сергею Тараскину в 2010 году. На тот момент 48-летний лейтенант запаса объявил себя врио президента СССР и стал назначать губернаторов и мэров во всех субъектах страны. Последователи Тараскина уверены, что СССР не распался в 1991 году, а был оккупирован врагами. По их мнению, действующая власть в стране, как и все изданные ею законодательные акты, включая Конституцию РФ, нелегитимна. По данным правоохранительных органов, в настоящее время организация насчитывает около 150 тысяч человек по всей России.

* По решению Верховного суда Республики Коми организация «Союз Славянских Сил Руси, СССР» признана экстремистской и запрещена в РФ.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал t.me/mstrok.