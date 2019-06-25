«Глава Свердловской области» пожаловался на пытки в СИЗО

«Глава Свердловской области РСФСР» Андрей Злоказов написал письмо в редакцию Znak.com, в котором пожаловался на пытки в психиатрическом отделении Бутырки, куда он был направлен на принудительное лечение. По словам автора обращения, в медучреждении закрытого типа Злоказова продержали несколько часов в узком помещении — «стакане», затем привели на 2-й этаж, где один из тюремщиков дал Злоказову на подпись два заполненных бланка. Первый — о добровольном помещении в психиатрическое отделение, второй — на добровольное согласие применения в отношении него мер психиатрического лечения.

Далее, как утверждает Злоказов, минут через пятнадцать в камеру вошли двое мужчин крепкого телосложения вместе с сотрудником ФСИН и повели его в душевую кабину на том же этаже.

«Один из этих мужчин представился Азаматом, заявив, что он в этом психиатрическом стационаре является смотрящим, — рассказывает в своём письме в редакцию Злоказов. — А мой отказ в подписании бланков может навредить “общим интересам нашего дома”. Я не соглашался, тогда этот смотрящий и иже с ним другой с задатками палача стали меня истязать, бить кулаками и ногами, преимущественно по жизненно важным органам, изредка задавая вопрос: “Готов подписать, что от тебя требуют?” Периодично дверь душевой открывали представители власти — ФСИН РФ и цинично уверяли, что меня попросту в этой душевой убьют, по факту моей смерти даже не будет никакой проверки, что они никуда не торопятся, поскольку ночь их дежурства длинная, и что не только моё здоровье, но и моя жизнь зависит от времени подписания мною названных бланков».

На следующее утро новая смена тюремщиков вызвала скорую. Злоказов был срочно госпитализирован в реанимационное отделение Боткинской больницы, где у него зафиксировали переломы девяти рёбер справа, перелом тела грудины, переломы пяти отростков позвонков и другие травмы.

Позже Злоказов был этапирован в СИЗО-1 Екатеринбурга. В ноябре 2018 года его поместили в стационар «Исеть» Свердловской клинической психиатрической больницы, а потом перевели в судебно-психиатрическое экспертное отделение № 10 для лиц, содержащихся под стражей, этой же больницы. К тому времени у Злоказова закончился срок ареста, и он вышел на свободу.

Злоказов смог написать заявление в прокуратуру, в Следственный комитет, уполномоченным по правам человека Москвы и Свердловской области только в декабре 2018 года, когда вернулся в Екатеринбург. Но никаких ответов на свои жалобы он так и не получил.

Напомним, по данным газеты «КоммерсантЪ-Урал», суд признал Злоказова виновным по статье УК РФ «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности». В начале и конце 2018 года УФСБ по Центральному военному округу провело обыски в тагильском офисе 64-летнего «мэра Нижнего Тагила» Петра Афанасенко и в екатеринбургской квартире «врио главы Свердловской области» Андрея Злоказова после того, как они разослали во все силовые ведомства приказы с требованием прекратить «противозаконную» деятельность.

Идея о возрождении СССР пришла в голову врачу-стоматологу из Таджикистана Сергею Тараскину в 2010 году. На тот момент 48-летний лейтенант запаса объявил себя врио президента СССР и стал назначать губернаторов и мэров во всех субъектах страны. Последователи Тараскина уверены, что СССР не распался в 1991 году, а был оккупирован врагами. По их мнению, действующая власть в стране, как и все изданные ею законодательные акты, включая Конституцию РФ, нелегитимна. По данным правоохранительных органов, в настоящее время организация насчитывает около 150 тысяч человек по всей России. Теперь обязанности Злоказова исполняет директор ООО «Бизнес-ИНФО» Светлана Горина.

В мае 2018 года в редакцию АН «Между строк» пришло заказное письмо от «врио главы Нижнего Тагила» Петра Афанасенко с предостережением «о недопустимости преступления любым лицом от имени РФ». В своём обращении самопровозглашённый мэр требует прекратить «незаконную» деятельность редакции, ссылаясь на законодательные акты 1991–1993 годов. В противном случае агентству и журналистам в будущем придётся ответить по закону военного времени перед трибуналом, говорится в документе.