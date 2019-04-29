«Главу Свердловской области РСФСР» Андрея Злоказова направили на принудительное лечение

В Екатеринбурге Орджоникидзевский райсуд отправил на принудительное лечение «главу Свердловской области РСФСР» Андрея Злоказова, пишет «Ъ-Урал». По данным источника издания, суд признал его виновным по статье УК РФ «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности». В начале и конце 2018 года УФСБ по Центральному военному округу провело обыски в тагильском офисе 64-летнего «мэра Нижнего Тагила» Петра Афанасенко и в екатеринбургской квартире «врио главы Свердловской области» Андрея Злоказова после того, как они разослали во все силовые ведомства приказы с требованием прекратить «противозаконную» деятельность.

Напомним, идея о возрождении СССР пришла в голову врачу-стоматологу из Таджикистана Сергею Тараскину в 2010 году. На тот момент 48-летний лейтенант запаса объявил себя врио президента СССР и стал назначать губернаторов и мэров во всех субъектах страны. Последователи Тараскина уверены, что СССР не распался в 1991 году, а был оккупирован врагами. По их мнению, действующая власть в стране, как и все изданные ею законодательные акты, включая Конституцию РФ, нелегитимна. По данным правоохранительных органов, в настоящее время организация насчитывает около 150 тысяч человек по всей России. Теперь обязанности Злоказова исполняет директор ООО «Бизнес-ИНФО» Светлана Горина.

В мае 2018 года в редакцию АН «Между строк» пришло заказное письмо от «врио главы Нижнего Тагила» Петра Афанасенко с предостережением «о недопустимости преступления любым лицом от имени РФ». В своём обращении самопровозглашённый мэр требует прекратить «незаконную» деятельность редакции, ссылаясь на законодательные акты 1991–1993 годов. В противном случае агентству и журналистам в будущем придётся ответить по закону военного времени перед трибуналом, говорится в документе.