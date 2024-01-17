Тагильчане, недовольные строительством исправцентра для осуждённых по соседству со школой на Гальянке, обратились к президенту России Владимиру Путину

В Нижнем Тагиле родители учащихся школы № 90 и жители ГГМ записали видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой разобраться в ситуации, связанной с обустройством исправительного центра рядом со школой.

«У нас возникла проблема. Возле нашей школы, буквально в 30 метрах, открывается пенитенциарный центр для мужчин. Родители очень обеспокоены и переживают, что что-либо может возникнуть. Мы бы хотели обратиться к Владимиру Владимировичу Путину и пожаловаться, что в год наставничества, объявленный президентом, наставниками наших детей станут заключённые», — заявила председатель родительского комитета школы № 90 Марина Ивойлова.

Напомним, громкий скандал с обустройством изолированного участка, функционирующего как исправительный центр (УФИЦ, исправцентр), по соседству со школой № 90 на Гальянке получил широкий общественный резонанс летом 2022 года. Пенитенциарное учреждение предполагалось оборудовать на базе бывшего общежития Нижнетагильского техникума жилищно-коммунального и городского хозяйства на Черноисточинском шоссе, 58/1, в 30 метрах от территории школы № 90. Информацию АН «Между строк» тогда официально подтвердили в пресс-службе ГУФСИН России по Свердловской области.

Новость вызвала недовольство местных жителей и администрации Нижнего Тагила. Своё несогласие с подобным соседством высказал даже глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев. Вскоре стало известно, что представители ГУФСИН начали поиск другого места для организации центра, однако, не договорившись с мэрией, вернулись к первоначальному плану. В ноябре 2022 года в школе № 90 представители ведомства встретились с родителями учащихся и местными жителями, возмущёнными строительством. Конструктивного диалога между силовиками и жителями микрорайона не получилось: присутствовавшие на встрече управляющий администрацией Горнозаводского управленческого округа Евгений Каюмов и первый замначальника ГУФСИН по Свердловской области полковник Руслан Антипенко поставили тагильчан перед фактом, заявив, что решение о строительстве центра уже принято на уровне области.

В конце 2022 года появление УФИЦ в Нижнем Тагиле рядом со школой № 90 подтвердил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, заявивший об отсутствии опасности такого соседства. 9 декабря ещё не открывшийся ИЦ для осуждённых на Гальянке в ходе оперативного совещания в правительстве региона предложили сделать женским и решили обратиться во ФСИН РФ с этой инициативой.

До последнего резко против создания УФИЦ выступала мэрия Нижнего Тагила во главе с Владиславом Пинаевым. Основным препятствием при обустройстве ИЦ стал генплан Нижнего Тагила. Согласно документу, функциональная зона бывшего общежития не подразумевала размещение режимного объекта ГУФСИН. Тем не менее сразу после переназначения действующего градоначальника Владислава Пинаева на второй срок решение о внесении изменений в генплан было принято. Отметим, при внесении пакета поправок чиновники не акцентировали внимание, что изменения касаются размещения УФИЦ. Это стало известно только после уточняющих вопросов депутата гордумы Ирины Пудовкиной. При голосовании за поправки Пудовкина стала единственной, кто проголосовал против.

Отметим, по всей России на сегодня уже создано более 300 УФИЦ, семь из них располагаются на территории Свердловской области. В таких учреждениях содержатся лица, чей вид наказания не связан с лишением свободы. В личное время у каждого из них есть возможность свободного выхода в город и выбора досуга. Тем не менее, по словам представителей ГУФСИН России по Свердловской области, каждый такой осуждённый находится под круглосуточным контролем представителей УФИЦ.

Помимо исправительного центра на ГГМ, который будет функционировать при ИК-12 Нижнего Тагила, в городе параллельно ведётся работа по созданию ещё трёх исправительных центров.