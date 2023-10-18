В Нижнем Тагиле могут появиться три новых исправительных центра ГУФСИН, а «Уралвагонзавод» набирает рабочих из числа заключённых   

Три новых исправительных центра для осуждённых могут появиться в Нижнем Тагиле. Такую информацию в ходе рабочей встречи с представителем УВЗ озвучил начальник ГУФСИН России по Свердловской области Александр Фёдоров. Примечательно, что встречался Фёдоров с недавно устроенным на оборонное предприятие экс-губернатором Омской области Александром Бурковым, новая должность которого на УВЗ до недавно времени оставалась в секрете. По информации СМИ, Бурков занимает кресло директора по персоналу.

Главным вопросом диалога стала возможность трудоустройства осуждённых на предприятии. По данным пресс-службы ГУФСИН региона, сегодня на УВЗ устроены 139 осуждённых без изоляции от общества. Ещё 162 человека работают на производственных участках ИК-12 и ИК-13, оказывая услуги УВЗ по контракту, не покидая территории колоний.

Помимо исправительного центра на ГГМ на 108 мест при ИК-12, о котором АН «Между строк» не раз рассказывало, в Нижнем Тагиле ведётся работа по созданию ещё одного ИЦ на 83 места при ИК-13. В пресс-службе ГУФСИН отметили, что место для учреждения при ИК-13 ещё не выбрано. Более того, у руководства УВЗ есть планы открыть участок исправительного центра прямо на территории предприятия, однако уже с привлечением осуждённых из соседнего региона — Ямало-Ненецкого автономного округа. Предполагается, что пенитенциарное учреждение внутри завода будет рассчитано на 400 мест и закреплено за ИК-5 Нижнего Тагила. Ориентировочно ИЦ будет введён в эксплуатацию в 2024 году, отметили в ведомстве.