Общество

На УВЗ подтвердили назначение бывшего губернатора Омской области Александра Буркова на одну из руководящих должностей

28.09.2023 14:33
На УВЗ подтвердили назначение бывшего губернатора Омской области Александра Буркова на одну из руководящих должностей

Бывший губернатор Омской области Александр Бурков был назначен на одну из руководящих должностей на «Уралвагонзаводе». Об этом изданию «Коммерсантъ» сообщили в пресс-службе предприятия, но не стали уточнять, какую именно позицию займёт экс-чиновник.

Напомним, информация о назначении Александра Буркова появилась на этой неделе в региональных СМИ, однако официального подтверждения ни со стороны Буркова, ни со стороны УВЗ не получила.

Отметим, что после отставки с поста губернатора Омской области в 2023 году Бурков стал секретарём президиума Центрального совета партии «Справедливая Россия — За правду!». В этой должности он отвечал за взаимодействие с органами исполнительной власти. 

Александр Бурков является уроженцем Свердловской области. В 1999-м он баллотировался в губернаторы Свердловской области и проиграл Эдуарду Росселю. Политик также известен как основатель движения «Май». В 2007 году Александр Бурков перешёл в партию «Справедливая Россия» и стал депутатом Госдумы. В 2013 году он баллотировался в мэры Екатеринбурга и занял третье место. В 2017 году стал губернатором Омской области.

Copyright
Telegram mstrok.ru