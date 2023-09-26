СМИ: Бывший омский губернатор Александр Бурков будет работать на УВЗ

Бывший губернатор Омской области и экс-депутат Госдумы от Свердловской области Александр Бурков переходит на работу на «Уралвагонзавод». Об этом пишет E1.RU со ссылкой на свои источники. Сообщается, что Бурков войдёт в топ-менеджмент предприятия. Сам политик информацию о новом месте работы не подтверждает.

«Бурков давно присматривался к УВЗ, обрастал связями на заводе. Ждал разных карьерных предложений, но остановился на высокой руководящей должности», — приводит агентство слова своего собеседника.

После отставки с поста губернатора Бурков стал секретарём президиума Центрального совета партии «Справедливая Россия — За правду!». В этой должности он отвечал за взаимодействие с органами исполнительной власти.

Напомним, что Александр Бурков в политике с 1990-х годов. В 1999-м он баллотировался в губернаторы Свердловской области и проиграл Эдуарду Росселю. Он известен и как основатель движения «Май». В 2007 году Александр Бурков перешёл в партию «Справедливая Россия» и стал депутатом Госдумы. В 2013 году он баллотировался в мэры Екатеринбурга и занял третье место. В 2017 году стал губернатором Омской области.