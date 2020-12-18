Свердловских автомобилистов предупреждают о гололедице на трассах  

Сегодня, 18 декабря, в дневное время суток в Свердловской области прогнозируются сильный снег и изморозь. В связи с ухудшением погодных условий «Уралуправтодор» рекомендует водителям соблюдать скорость и быть особенно внимательными во время поездок по загородным дорогам.

На федеральных трассах организовано круглосуточное патрулирование дорог. Для предотвращения гололёда и снежного наката будет задействована дорожная техника, в том числе комбинированные дорожные машины, грейдеры, тракторы и погрузчики. Автомобилистов просят с пониманием отнестись к снегоуборке, соблюдать ПДД и не создавать помех для спецмашин.

Узнать актуальную информацию о состоянии проезда и дорожно-транспортных происшествиях можно на официальном сайте ФКУ «Уралуправтодор» и по круглосуточному телефону дежурно-диспетчерской службы 8-800-200-63-06.