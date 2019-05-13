Суд направил на пересмотр часть дела о пытках Станислава Головко в полиции Нижнего Тагила

Свердловский областной суд оставил в силе обвинительный приговор трём бывшим сотрудникам отдела полиции № 17 Нижнего Тагила за пытки Станислава Головко, сообщает пресс-служба организации «Зона права».

Материалы дела по части 4 статьи 111 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего»), по которому все трое были оправданы, по решению суда региона вновь направлены в Следственный комитет. Кроме того, облсуд отменил смягчающее обстоятельство экс-полицейскому Дмитрию Панову в виде вызова скорой в отдел полиции после избиения мужчины.

По словам адвоката Алексея Бушмакова, в ближайшее время родственники Станислава Головко направят в суд иск о компенсации морального вреда.

Погибшему Станиславу Головко был 41 год, в своё время мужчина был судим, а после освобождения часто выпивал. Он проживал в доме, который находится примерно в 500 метрах от ОП № 17, и, очевидно, был на примете у местных силовиков. Осенью 2017 года мужчину забрали в полицию по подозрению в совершении кражи, там он провёл трое суток. 3 октября 2017 года Головко скончался в местной больнице, куда был госпитализирован на машине скорой помощи прямо из отдела полиции.

Согласно материалам дела, Головко было нанесено 25 жестоких ранений. По словам адвоката, по делу опросили 75 свидетелей. Некоторые из них содержались в той самой камере, откуда оперативники забрали Головко на допрос и куда потом вернули его избитого.

По факту смерти Головко было возбуждено два уголовных дела: по части 4 статьи 111 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего») и по пунктам «а», «в» части 3 статьи 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий с применением насилия и причинением тяжких последствий»). Фигурантами дела стали оперуполномоченные Анатолий Быков, Дмитрий Панов и Егор Ялунин. Руководитель ОП № 17 после произошедшего был привлечён к дисциплинарной ответственности — его понизили в должности.

По 286-й статье Дмитрий Панов получил 3,5 года лишения свободы, Егор Ялунин — 3 года и 4 месяца, Анатолий Быков — 3 года и 2 месяца. Полицейские свою вину не признали: по их версии, травмы Головко были нанесены ещё до его задержания кем-то другим.