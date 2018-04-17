СК предъявил окончательное обвинение полицейским Нижнего Тагила в смерти Станислава Головко

Следственный отдел по Дзержинскому району Нижнего Тагила предъявил окончательное обвинение сотрудникам отдела полиции № 17 по уголовному делу об избиении местного жителя Станислава Головко, который впоследствии скончался.

Напомним, накануне Свердловский областной суд вернул всех троих подозреваемых в СИЗО. По решению суда Дмитрий Панов останется под арестом до 7 мая 2018 года, а Анатолий Быков и Егор Ялунин — до 7 июня 2018 года.

Окончательное обвинение предъявлено двоим оперуполномоченным отдела угрозыска ОП № 17 в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего») и ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий с применением насилия»). К совершению указанных преступлений причастен и третий оперуполномоченный этого же отдела полиции — ему планируется предъявить соответствующее обвинение в ближайшее время, отметили в ведомстве.

«По версии следствия, трое указанных сотрудников полиции с целью получения от задержанного признательных показаний в краже применяли к нему физическое насилие (кстати, в ходе следствия по уголовному делу о превышении должностных полномочий следствию СКР удалось установить непричастность задержанного к краже и выявить лицо, фактически совершившее хищение). Согласно материалам уголовного дела, на протяжении нескольких последних дней до момента гибели ранее задержанный мужчина находился в том числе в камере административно задержанных отдела полиции, откуда и был доставлен в больницу с телесными повреждениями», — рассказали в ведомстве.

Следователям ещё на первоначальной стадии расследования удалось установить причастность к преступлению всех троих действующих оперов. Несмотря на отрицание вины всеми обвиняемыми, следствием собрана доказательственная база, достаточная для предъявления окончательного обвинения. В ближайшее время расследование будет завершено.