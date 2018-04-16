Суд вернул в СИЗО всех полицейских, обвиняемых в смерти задержанного из Нижнего Тагила

Свердловский областной суд отменил решение Дзержинского районного суда Нижнего Тагила и вернул под стражу оперуполномоченного Анатолия Быкова, обвиняемого по делу о смерти задержанного Станислава Головко, пишет Znak.com. Ранее аналогичное решение было принято в отношении полицейских Дмитрия Панова и Егора Ялунина.

По решению областного суда Панов останется под арестом до 7 мая 2018 года, а Быков и Ялунин — до 7 июня 2018 года.

Напомним, Ялунин, Быков и Панов — сотрудники отдела полиции № 17, обвиняемые в причинении тяжкого вреда здоровью задержанного Станислава Головко, в результате чего тот скончался. Все трое были задержаны и арестованы, однако в начале апреля Дзержинский райсуд принял решение выпустить всех полицейских под домашний арест.

Стоит отметить, что после того, как Свердловский облсуд вернул в СИЗО Егора Ялунина, его родители уведомили силовиков об объявлении голодовки в знак протеста против его заключения под стражу. Родители Ялунина настаивают, что их сын не избивал Станислава Головко. Напротив, по их словам, Ялунин и Панов «пытались спасти Головко, когда ему стало плохо, когда у него начались галлюцинации и он причинял себе увечья».