Областной суд вернул в СИЗО одного из полицейских, обвиняемых в смерти задержанного в Нижнем Тагиле

Свердловский областной суд сегодня отменил решение Дзержинского районного суда Нижнего Тагила о выходе из-под стражи под домашний арест оперуполномоченного Егора Ялунина, одного из трёх обвиняемых по делу о смерти задержанного Станислава Головко, со ссылкой на адвоката сестры погибшего Алексея Бушмакова пишет Znak.com.

По словам адвоката, в ходе заседания облсуда была организована видеоконференцсвязь с Дзержинским районным судом. Однако во время процесса в райсуде сработала пожарная сигнализация и всех людей из него экстренно эвакуировали. Несмотря на это, областной суд не стал откладывать заседание и принял решение по апелляционной жалобе.

Отмечается, что прокуратура также оспаривает выход из-под стражи двух других оперативных сотрудников полиции — Анатолия Быкова и Дмитрия Панова. По Быкову решение будет принято 16 апреля, по Панову дата заседания облсуда пока неизвестна.

Напомним, Ялунин, Быков и Панов — сотрудники отдела полиции № 17, обвиняемые в причинении тяжкого вреда здоровью задержанного Станислава Головко, в результате чего тот скончался (ч. 3 ст. 286 УК РФ). Все трое сейчас содержатся под стражей, однако в начале апреля Дзержинский райсуд принял решение выпустить полицейских под домашний арест.