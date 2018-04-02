Одного из полицейских по делу о смерти Станислава Головко перевели из СИЗО под домашний арест

Сегодня Дзержинский районный суд изменил меру пресечения одному из фигурантов дела о смерти Станислава Головко оперативнику ОП № 17 Егору Ялунину. Как сообщил АН «Между строк» адвокат Алексей Бушмаков, представляющий сестру погибшего, полицейский отправлен под домашний арест до 7 июля.

«Меня удивило, что по делу такой степени тяжести была изменена мера пресечения, — заявил юрист. — Судья посчитал, что Ялунин не намерен скрываться от следствия, поскольку не имеет загранпаспорта. А вот Анатолий Быков зарегистрирован в другом регионе и судья ему может отказать в домашнем аресте. По Дмитрию Панову тоже пока ничего не ясно».

Трое оперативников ОП № 17 были задержаны следователями Дзержинского отдела СК 23 октября 2017 года и через несколько дней арестованы решением районного суда. Позже Областной суд рассмотрел их апелляции, но оставил решение райсуда в силе. Все трое обвиняются в «умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего» (ст. 111 УК РФ) и в «превышении должностных полномочий с применением насилия и причинением тяжких последствий» (ст. 286 УК РФ) в отношении задержанного по подозрению в краже в конце сентября Станислава Головко. После выхода из отделения полиции мужчина скончался в ЦГБ № 1 от закрытой черепно-мозговой травмы, на его теле обнаружены следы от не менее 26 ударов тупым предметом.