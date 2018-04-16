В СИЗО вернули второго полицейского из Нижнего Тагила, обвиняемого в смерти задержанного

Свердловский областной суд сегодня принял решение взять под стражу Дмитрия Панова, одного из трёх оперуполномоченных, обвиняемых в смерти задержанного в Нижнем Тагиле, пишет E1.ru.

Сотрудники полиции Дмитрий Панов, Егор Ялунин и Анатолий Быков обвиняются в причинении тяжких телесных повреждений задержанному Станиславу Головко, повлекших смерть, и превышении должностных полномочий с применением насилия. Напомним, Головко скончался после того, как провёл три дня в отделе полиции № 17 Нижнего Тагила по подозрению в краже. 27 сентября 2017 года его доставили в отдел полиции, откуда 30 сентября он был отправлен в больницу и 3 октября скончался в реанимации. По словам адвоката Алексея Бушмакова, представляющего интересы сестры погибшего, судмедэксперты обнаружили на теле Головко 26 ран от ударов тупым предметом, переломы девяти рёбер, лобная кость была проломлена в трёх местах, пальцы на ногах и руках раздроблены.

Первоначально все полицейские были заключены под стражу, однако в начале апреля Дзержинский районный суд Нижнего Тагила отпустил их под домашний арест. По словам сестры погибшего Екатерины Головко, такое решение связано с тем, что отец Дмитрия Панова — бывший председатель Дзержинского районного суда.

«У меня нет претензии к следствию, у меня есть претензии и недоверие к суду, в котором раньше работал отец Панова — одного из задержанных. Судья, которая выпустила их под домашний арест, считаю, что она некомпетентна», — сказала Екатерина Головко.

На прошлой неделе, после апелляции прокуратуры, Свердловский областной суд отменил решение суда первой инстанции и вернул под стражу Егора Ялунина.

По словам адвоката Алексея Бушмакова, было очень важно добиться того, чтобы все подсудимые во время процесса находились под стражей, так как они являются действующими сотрудниками полиции и оказывают давление на следствие.

«Им предъявлено обвинение в совершении тяжкого и особо тяжкого преступлений против личности. А если учесть то, что суд не отменил меру пресечения вообще, а заменил её, то следствие доказало причастность этих лиц к совершению преступления. Обязательно нужно учитывать особую жестокость избиения Головко», — отметил адвокат.

Апелляция, касающаяся заключения под стражу Анатолия Быкова, будет рассмотрена в облсуде сегодня в 14:30.