Ещё одному полицейскому по делу о смерти Станислава Головко облегчили меру пресечения

Дзержинский районный суд отказал в удовлетворении ходатайства следователей и заменил содержание под стражей второму фигуранту дела о смерти Станислава Головко Анатолию Быкову на домашний арест до 7 июня. Об этом АН «Между строк» рассказали в пресс-службе суда. В четверг, 5 апреля, суд рассмотрит ходатайство следствия по третьему арестованному Дмитрию Панову.

Напомним, накануне суд изменил меру пресечения на домашний арест другому фигуранту дела о смерти Станислава Головко — оперативнику ОП № 17 Егору Ялунину. Как сообщил АН «Между строк» адвокат Алексей Бушмаков, представляющий сестру погибшего, полицейский также отправлен под домашний арест до 7 июня.

Трое оперативников ОП № 17 Ялунин, Быков и Панов были задержаны следователями Дзержинского отдела СК 23 октября 2017 года и через несколько дней арестованы решением районного суда. Позже Областной суд рассмотрел их апелляции, но оставил решение райсуда в силе. Все трое обвиняются в «умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего» (ст. 111 УК РФ) и в «превышении должностных полномочий с применением насилия и причинением тяжких последствий» (ст. 286 УК РФ) в отношении задержанного по подозрению в краже в конце сентября Станислава Головко. После отделения полиции мужчина скончался в ЦГБ № 1 от закрытой черепно-мозговой травмы, на его теле обнаружены следы от не менее 26 ударов тупым предметом.